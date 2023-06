Dreister Diebstahlversuch in Neu-Ulmer Baumarkt

Zwei Männer beladen ihr Fahrzeug mit Artikeln und versuchen durch das Drive-in zu fahren, ohne sie zu bezahlen. Ladendetektive stoppen den Wagen, bevor die Männer flüchten können.

Ein 40-Jähriger und ein 48-Jähriger sind am Montag mit ihrem Versuch, einen Baumarkt in der Finninger Straße zu bestehlen, gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, beluden die zwei Männer ihren Pkw mit zahlreichen Artikeln, bezahlten aber am Drive-in des Baumarkts nur die Gegenstände, die sie auf ihrem Anhänger platziert hatten. Ladendetektive des Baumarkts konnten den Pkw noch auf dem Parkplatz stoppen und die Polizei informieren, die das Diebesgut nach einer Durchsuchung sicherstellte. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (AZ)