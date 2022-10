Drogen und Alkohol: Polizei stoppt 18-jährigen Autofahrer in Neu-Ulm

Nach der Polizeikontrolle in Neu-Ulm wird gegen einen 18-Jährigen jetzt auch wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Einen 18-jährigen Autofahrer hat die Polizei am späten Sonntagabend in der Augsburger Straße in Neu-Ulm kontrolliert. Dabei waren nach Polizeiangaben Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum erkennbar. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Des Weiteren konnte im Fahrzeug Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten eine Kleinstmenge Marihuana sowie einen verbotenen Böller.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme zur gutachterlichen Feststellung von Alkohol und Drogen im Blut durchgeführt. Den 18-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Sprengstoffgesetz. (AZ)