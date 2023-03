Drogen und Alkohol: Polizei stoppt berauschten 23-Jährigen auf E-Scooter

In Neu-Ulm unterbindet die Polizei die Fahrt eines 23-Jährigen auf einem E-Scooter. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine Streife der Polizei hat am späten Mittwochabend einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter in Neu-Ulm gestoppt. Bei der Kontrolle in der Memminger Straße hätten die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen, heißt es im Polizeibericht. Zudem habe der junge Mann den Konsum von Betäubungsmittel vor wenigen Tagen eingeräumt.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden sie eine geringe Menge Marihuana sowie Amphetamin. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde nichts Weiteres gefunden. Das Betäubungsmittel stellten die Polizeibeamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (AZ)