Drogen und Shishakohlen: Was über den SEK-Einsatz in Pfuhl bekannt ist

In einer Wohnung in Pfuhl wurden bei einem SEK-Einsatz der Polizei Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe, zehn Kilogramm Marihuana und circa 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Plus Polizei und SEK finden in der Wohnung eines 30-Jährigen im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl kiloweise Rauschgift, darunter Kokain. Die Droge ist im Landkreis im Kommen.

Von Michael Kroha, Oliver Helmstädter

Es war gegen 19 Uhr, als die Polizei mitsamt SEK am Freitag vergangener Woche in Pfuhl anrückte. "Das hat jeder mitbekommen", berichtet eine Anwohnerin. Beamte mit Pistolen und Sturmhaube zogen durchs Treppenhaus bis nach ganz oben. Langwierige Ermittlungen hatten zur Festnahme eines 30-Jährigen geführt. In seiner Wohnung fanden Beamte eine stattliche Menge an Bargeld und Drogen: circa zehn Kilogramm Marihuana sowie 1,5 Kilogramm Kokain. Es war einer der größten Sicherstellungen der vergangenen Jahre im Landkreis. Dabei ist das wohl nur die Spitze des Eisbergs. Der Beschuldigte ist in der Szene kein Unbekannter. Es finden sich Verbindungen zu einschlägig bekannten Brüdern aus dem Rotlichtmilieu in Ulm und Neu-Ulm.

