Dropkick Murphys kommen in die Ratiopharm Arena

Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys kommt im Sommer nach Neu-Ulm. Schon im Vorjahr war sie auf Deutschlandtour.

Schon im vergangenen Sommer und im Winter waren die Dropkick Murphys in Deutschland auf Tour, nun kommt die Band aus Boston für drei weitere Auftritte in die Republik. Unter anderem in die Ratiopharm Arena in Neu-Ulm.

Im Herbst war mit "This Machine Still Kills Fascists" die neue Platte erschienen, die als Akustikalbum eher aus der Reihe fällt. Bei Fans und Kritikern kam es trotzdem gleichermaßen an. Das Album arbeitet sich an den Texten des 1967 gestorbenen Folkmusikers Woody Guthrie ab, von dem auch der Text der 2005 erschienenen Hymne "Shipping Up To Boston" stammt.

Dropkick Murphy kommen in die Ratiopharm Arena nach Neu-Ulm

Bei den jüngsten Konzerten spielten die Dropkick Murphys vor allem die Hits aus der langen Bandhistorie. Gut möglich, dass das auch in Neu-Ulm so sein wird. Dank mittlerweile elf Studioalben ist genügend Material vorhanden, Potenzial zum Mitsingen inklusive. Seit mehr als 25 Jahren touren die Dropkick Murphys durch die Welt. Sie gelten auf wie neben der Bühne als Party-Kanonen.

Beginn des Konzerts am Donnerstag, 24. August, ist um 19 Uhr. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen. (AZ)