Neu-Ulm

15:28 Uhr

Dune Messiah: Weltklasse auf kleiner Bühne

Plus Die junge dänische Band Dune Messiah begeisterte im Neu-Ulmer "Gold". Folk Noir nennen sie ihren Stil, der so viele Einflüsse vereint.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Das Neu-Ulmer Gold hat einen ganz klaren Standortvorteil. Nicht etwa die Lage am Augsburger Tor-Platz in der Mitte der Stadt oder die Größe des Raumes. Es ist die Atmosphäre des kleinen, feinen Musikclubs, die Bands anlockt, welche üblicherweise nur in Häusern spielen, die das zehnfache an Publikum fassen können. Und so kommt man immer wieder in den Genuss, ganz nah dran sein zu können an den Musikern, wenn sie die kleine Gold-Bühne erobern und damit auch das Publikum. So war auch das Konzert von „Dune Messiah“ (nicht zu verwechseln mit der australischen Band gleichen Namens!) ein besonderes Erlebnis.

Folk Noir im Neu-Ulmer Gold

Frontmann der Band ist Magnus Westergaard, der frühere Gitarrist der Post-Punk-Band „The Woken Trees“. Kraftvoll unterstützt von Drums (Lee Tomas) und Bass (Andreas Bengtsen) entfaltet sich vom ersten Ton an ein melancholischer, rauer, vom Künstler selbst als Folk Noir einsortierter Stil, der ab und an die progressiveren Mixturen aus 70s und 80s wachruft, aber auch – wohldosiert und in poetischer Verdünnung - Punk und Noise einwebt. „Have you ever had that feeling / Like you were drowning / Or suffocating on Your very own birthday cake?”

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen