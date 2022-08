Durch Tunnel, über Brücken: Hunde messen sich im Hindernisparcours

Lokal Beim Finale des Junior-Agility-Camps in Neu-Ulm lassen Hundebesitzer aus ganz Deutschland ihre Tiere durch einen anspruchsvollen Parcours laufen.

Schon von Weitem ist im Neu-Ulmer Muthenhölzle hinter dem Stadion Gebell zu hören. Gebell, das ganz offensichtlich nicht nur von großen, sondern auch von kleinen Hunden stammt, deren Töne heller sind als die von den mächtigeren Tieren. Aber dort ist doch das Gelände des Schäferhundevereins Ortsgruppe Ulm/Neu-Ulm (SVOG Ulm/Neu-Ulm), denkt der sich annähernde Besucher. Richtig. Und dort auf dem weitläufigen, größtenteils von Wäldchen umgebenen Platz steigt gerade das Finale des Junior-Agility-Camps für Hundebesitzer zwischen acht und 21 Jahren, die aus ganz Deutschland angereist sind.