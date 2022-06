E-Scooter-Fahrer mit Marihuana flieht vor Polizeikontrolle

Ein 20-Jähriger fährt spätabends ohne Licht auf einem E-Scooter durch Neu-Ulm. Im Gepäck hat er aber eine Substanz, für die er sich nun verantworten muss.

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr hat die Polizei in Neu-Ulm einen E-Scooter-Fahrer mit Marihuana überführt. Der 20-Jährige war ohne Licht auf dem Radweg unterwegs, weshalb die Beamten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Statt jedoch anzuhalten, versuchte er der Polizei zu entkommen, bis diese ihn schließlich in der Kantstraße zum Halten brachte.

Den Beamten war zuvor aufgefallen, wie der junge Mann bei der Flucht etwas ins Gebüsch geworfen hatte. Die Polizei konnte mithilfe eines Spürhundes schließlich ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana auffinden. Außerdem führte er ein sogenanntes Karambit Messer mit sich. Laut Angaben der Polizei konnten bei dem E-Scooter-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, deshalb musste er sich noch einer Blutentnahme unterziehen. Nun läuft ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz und Verstößen gegen das Waffen- und Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen. (AZ)