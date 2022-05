E-Scooter-Fahrer tritt mit Absicht gegen Auto

Der Autofahrer hatte den E-Scooter-Fahrer zuvor angesprochen. Der stieg ab und trat zu. Wer ist der Aggressor?

Von der kritischen Anmerkung eines Autofahrers hat sich ein Mann in Neu-Ulm offenbar derart provoziert gefühlt, dass er gegen dessen Auto trat. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen.

Der 64-jährige Autofahrer sprach Polizeiangaben zufolge am Sonntagabend in der Marienstraße aus seinem Auto heraus ein Pärchen auf einem E-Scooter an, um sie darauf hinzuweisen, dass der E-Scooter nicht zu zweit genutzt werden dürfe. Der etwa 1,75 Meter große und dunkel gekleidete E-Scooter-Fahrer stieg ab, beschimpfte den 64-Jährigen und trat gegen die Beifahrertür des Autos. Hierbei verursachte er Kratzer an der Türverkleidung. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf 250 Euro beziffert.

Nach dem Tritt entfernte sich der bislang unbekannte Aggressor mit seiner weiblichen Begleiterin. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)