E-Scooter richtet hohen Schaden an Auto an: Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher soll nach dem Vorfall in der Neu-Ulmer Innenstadt auf seinem E-Scooter geflüchtet sein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein erheblicher Sachschaden ist am Mittwochabend einem Mann an seinem Auto in Neu-Ulm entstanden. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, konnte dieser drei Männer beobachten, die die Gartenstraße jeweils mit einem E-Scooter befuhren. Unmittelbar an dem Fahrzeug des Geschädigten hielten diese an. Dabei soll einem der E-Scooter umgefallen und gegen das ordnungsgemäß geparkte Auto gefallen sein.

An dem schwarzfarbenen VW Golf entstanden mehrere Kratzer sowie Eindellungen. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im vierstelligen Bereich liegen. Der Unfallverursacher ergriff auf seinem E-Scooter die Flucht, ohne sich um den Schadens zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)