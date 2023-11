E-Scooter vor dem Schnellimbiss gestohlen

Ein unverschlossener E-Scooter vor einem Schnellrestaurant war eine leichte Beute für einen Dieb.

Vor einem Schnellrestaurant im Starkfeld hatte ein Mann am Mittwochvormittag seinen E-Scooter abgestellt - und am späten Nachmittag war er gestohlen. Der Eigentümer parkte sein Gefährt zwischen 10.30 Uhr und 17.15 Uhr, allerdings sperrte er es nicht ab. Das sollte sich bitter rächen: Als er wieder zurückkam, war der Roller wer. Vergeblich versuchte er ihn in der näheren Umgebung wieder aufzuspüren. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm beziffert den Schaden auf 450 Euro. Sie sucht nun nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. sie können sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (AZ)