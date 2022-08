Edelstahlplatten fallen bei Unfall auf B28 von einem Lkw

Auf der B28 bei Neu-Ulm fallen Edelstahlplatten von einem Sattelzug auf und neben die Fahrbahn. Der Unfall ging glimpflich aus.

Bei einem Unfall am Montagfrüh auf der B28 bei Neu-Ulm sind Edelstahlplatten von einem Sattelzug auf die Fahrbahn gefallen, nachdem mehrere Spanngurte gerissen waren.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 65-jähriger Lkw-Fahrer kurz vor 3 Uhr in Richtung Ulm unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte von der Bundesstraße abfahren. In der Rechtskurve verrutschte die Ladung. Die Stahlplatten zerrissen die Plane des Aufliegers und fielen auf und neben die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Es entstand auch kein Schaden an anderen Fahrzeugen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die Autobahnmeisterei und die Feuerwehr Senden halfen an der Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn und sicherten den Verkehr. Nachdem der Fahrer die restliche Ladung ordnungsgemäß sichern konnte, durfte er weiterfahren, berichtet die Autobahnpolizei Günzburg. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 4000 Euro geschätzt. Beim Fahrer erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. (AZ)