Edwin Scharff Museum bietet wieder Ferienprogramm

Ostern steht bald vor der Tür und damit auch zwei Wochen Ferien. Die können die Sechs- bis Zwölfjährigen wieder im Edwin Scharff Museum verbringen.

Frühlingsboten begrüßen, unbekannte Ecken ergründen und Schätze aufspüren – und natürlich herausfinden, was so ein Museum alles ausmacht: Das können Sechs- bis Zwölfjährige im Ferienprogramm des Edwin Scharff Museums. Orientiert an der derzeitigen Sonderausstellung "Erzähl mir was vom Tod" im Kindermuseum bietet das Pädagogikteam ein kreatives Programm für beide Osterferienwochen an. Die Anmeldung ist jetzt möglich.

Im Ferienprogramm des Museums werden dabei nicht nur die Ausstellungsräume im Kinder- und im Kunstmuseum besucht, sondern auch die Umgebung erkundet und der Museumshof bespielt. Je nach Wetter geht es auch mal ab in Stadt und Wald. Die hungrigen Entdeckerinnen und Entdecker kaufen auf dem Markt frisches Obst und Gemüse, jeden Mittag wird gemeinsam gekocht.

So melden Eltern ihre Kinder für das Ferienprogramm an

"Wir freuen uns, dass wir seit 15 Jahren mit unseren Ferienprogrammen berufstätige Eltern unterstützen können", sagt Birgit Höppl, stellvertretende Leiterin des Edwin Scharff Museums. Eltern können Ihre Kinder für Montag, 25. März bis Donnerstag, 28. März oder für Dienstag, 2. April bis Freitag, 5. April anmelden. Betreut werden die Ferienkinder zwischen 8 und 17 Uhr. Am jeweils letzten Tag findet um 16 Uhr eine Abschlusspräsentation der Ergebnisse aus der Ferienwoche statt.

Die Teilnahme am Ferienprogramm kostet 140 Euro, Anmeldung ist unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de bis 8. März möglich. (AZ)