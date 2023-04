Edwin Scharff Museum lädt zum Museumsfest

Viel zu entdecken und selbst auszuprobieren gibt es beim Museumsfest am ersten Maiwochenende. Das alles plant das Edwin Scharff Museum.

Das Edwin Scharff Museum lädt ein: Am ersten Maiwochenende findet wieder das alljährliche Museumsfest statt. Bei freiem Eintritt werden am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Mai Führungen und literarische Rundgänge, ein Mal-Zelt im Freien sowie ein Vortrag zu Ernst Geitlinger geboten.

Museumsleiterin Dr. Helga Gutbrod freut sich darauf. Sie sagt: "Das Museumsfest ist immer eine wunderbare Gelegenheit, bei uns reinzuschnuppern." Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen. Die Ausstellungen sind bis 18 Uhr geöffnet, darunter die Sonderausstellung "Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919" im Kunstmuseum, die nur noch bis zum 7. Mai zu sehen ist. Dort finden am 6. Mai um 11.30 Uhr und am 7. Mai um 14 Uhr letzte Führungen statt. Zusätzlich besteht am 6. Mai um 14 Uhr letztmalig die Möglichkeit an dem literarischen Rundgang "Trotz aller Widrigkeiten …" teilzunehmen.

Mach-Mit-Angebot auf dem Petrusplatz für Groß und Klein

Viel zu entdecken gibt es auch im Kindermuseum mit "Erzähl mir was vom Tod! Eine interaktive Ausstellung über das Davor und das Danach". Selbst kreativ werden können Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Mach-Mit-Angebot auf dem Petrusplatz an beiden Tagen von jeweils 11 bis 17 Uhr. "Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist - ein lachendes Gesicht?" lädt dazu ein, sich künstlerisch an der Porträtmalerei zu versuchen - ganz so wie die Künstlerinnen der Sonderausstellung im Kunstmuseum.

Für alle, die in die Kreativität eines Pioniers der Konkreten Kunst eintauchen möchten, empfiehlt sich der Vortrag "Die unvoreingenommene Offenheit des Blicks. Zur Kunst Ernst Geitlingers" von Carolin Koch am 7. Mai um 11 Uhr. Der Schwerpunkt der Kunsthistorikerin liegt auf der Kunst nach 1945 sowie der zeitgenössischen Kunst. Anlässlich dieser Veranstaltung gestaltet das Museumsteam die Dauerausstellung zu Ernst Geitlinger in Teilen um. Es werden sowohl ältere Arbeiten aus dem Sammlungsbestand als auch Neuerwerbungen zu sehen sein.

Besucherinnen und Besucher können an beiden Tagen außerdem über den Markt für Kunsthandwerk schlendern, der gleichzeitig auf dem Petrusplatz stattfindet. (AZ)