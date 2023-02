Edwin Scharff Museum plant Aktionen zum Weltfrauentag

Der Kampf von Künstlerinnen um Sichtbarkeit ist noch nicht gewonnen. Was das Edwin Scharff Museum passend zur aktuellen Sonderausstellung und zum Weltfrauentag plant.

Equal Pay Day und Weltfrauentag – beide Tage machen jährlich darauf aufmerksam, dass Frauen weltweit nicht nur weniger verdienen als Männer, sondern auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen immer noch für Gleichberechtigung kämpfen. Das Edwin Scharff Museum stellt sein Programm an diesen Tagen ganz ins Zeichen von starken Frauen.

Zum Thema passt auch die aktuelle Sonderausstellung "Kampf um Sichtbarkeit. Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919", die den Blick auf jene Malerinnen und Bildhauerinnen lenkt, die es schon vor 1919 in die Kunstöffentlichkeit geschafft hatten und deren Werke vor 1919 in die Sammlung der Berliner Nationalgalerie aufgenommen wurden. Zu sehen sind Werke von 30 starken Künstlerinnen, die den Widerständen der damaligen Zeit trotzten und sich Gehör im männlich dominierten Kunstumfeld verschafften.

Literarischer Rundgang zum Thema "Trotz aller Widrigkeiten …"

Am Internationalen Frauentag, Mittwoch, 8. März, führt Museumsleiterin Helga Gutbrod um 16 Uhr persönlich durch die Ausstellung. Sie sagt: "Die anhaltenden Diskussionen um Gendergerechtigkeit im Kunstbetrieb zeigen, dass der Kampf der Künstlerinnen um Sichtbarkeit noch längst nicht beendet ist." Um 18 Uhr wird es einen Literarischen Rundgang geben. Die Schauspielerinnen Klara Ladwein und Julia Ebert haben den Titel "Trotz aller Widrigkeiten …" gewählt. Sie thematisieren den jahrhundertealten Kampf der Künstlerinnen um Gleichberechtigung. Briefe, Erinnerungen, Gedichte und Texte geben Einblick in die Geisteshaltung und Atmosphäre der Zeit.

Für Schulklassen und Kindergärten gibt es vom 6. bis 24. März mit "Wir zeigen es euch!" ein altersgerechtes Format. Dabei werden die Bilder und Figuren der Künstlerinnen genau betrachtet. Anschließend geht man gemeinsam der Frage nach, wofür es sich zu "kämpfen" lohnt, und wie sich die Gedanken in Bilder und Plakate umsetzen lassen. Anmeldung und weitere Informationen unter: esm-buchungen@post.neu-ulm.de. (AZ)

Info: Das Kunstmuseum ist am Weltfrauentag (8. März) bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt sowie die Angebote sind an diesem Tag kostenfrei. Weitere Führungstermine: Sonntag, 12. März, um 11.30 Uhr, Freitag, 17. März, um 16 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 11.30 Uhr. Der Literarische Rundgang wird wiederholt am Sonntag, 5. März, und Sonntag, 19. März, jeweils um 14 Uhr.

