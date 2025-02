Edwin Scharff Museum: Schon 12.000 Besucher in der Kinderausstellung

Guten Nachrichten für das das Pädagogikteam und Kuratorin Birgit Höppl: Ihre Ausstellung „was Du alles kannst“, die seit Ende Oktober im Kindermuseum des Edwin Scharff Museums zu sehen ist, kommt beim Publikum bestens an. Mehr als 12.000 Besucherinnen und Besucher haben dort bereits mit angepackt, losgewerkelt und die eigenen Fähigkeiten und Talente erforscht.

Denn darum geht es bei dieser Ausstellung: Zutrauen in das eigene Können zu bekommen, sich auszuprobieren in den verschiedensten Bereich. Kreativ, handwerklich, logisch und vieles mehr. Die Resonanz für die erste eigene Produktion des Neu-Ulmer Kindermuseums war damit sogar besser als erwartet. Dabei kommen nicht nur Besucher aus der Region, sondern auch ein ganzes Stück darüber hinaus, etwas aus Kempten, Augsburg, dem Landkreis Aichach oder aus dem Raum Stuttgart, teilt das Museum mit. An den Vormittagen gibt es Angeboten für Kindergartengruppen und Schulklassen, gelegentlich kommen auch Erwachsenengruppen.

Kinder wie Eltern hinterlassen positive Rückmeldungen. Lob gab es laut Musuem etwa für die liebevoll und anregend gestalteten Stationen. Wer die Ausstellung noch besuchen möchte, sollte dringen bis spätestens zwei Tage vorher reservieren, besonders an den Wochenenden. Um möglichst vielen Menschen den Besuch zu ermöglichen, gibt es Zeitfenster von zwei Stunden, so Kuratorin Höppl. Buchungen sind per E-Mail an esm-buchungen@post.neu-ulm.de möglich, weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und zur Verfügung stehenden Zeitfenstern unter edwinscharffmuseum.de/kindermuseum. (AZ)