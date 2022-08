Das Edwin Scharff Museum veranstaltet ein kostenloses Ferienprogramm

"Umsonst und draußen" heißt das Ferienangebot des Edwin Scharff Museums auf dem Petrusplatz Neu-Ulm. Vier Tage lang gibt es Spiele mit Kreativität und Bewegung.

Das Edwin Scharff Museum bietet zusammen mit der Stiftung „Gänseblümchen“ ein kostenfreies Ferienangebot für Kinder und Familien an – zusätzlich zur bereits ausgebuchten Ganztages-Ferienbetreuung „Rund ums Museum“. Am Dienstag, 9. August, beginnt „umsonst & draußen“ – das unkomplizierte und barrierefreie Sommerferienprogramm für Kinder. Wie schon in den Jahren zuvor wird der Platz vor dem Edwin Scharff Museum zum großen Mach-Mit-Gelände, bewirbt das Museum sein Angebot.

Das Programm im Edwin Scharff Museum Neu-Ulm

Die Pädagoginnen und Pädagogen des Edwin Scharff Museums bauen auf 150 Quadratmetern Bewegungs- und Kreativ-Spiele auf. In diesem Jahr wird es neben einem beeindruckenden riesigen Farbentuch, das zu allerlei Farben-Spielen anregt, ein Riesenmikado, die Möglichkeit zum Seilspringen, eine spezielle Bau-Station mit Fund- und Naturmaterialien und einen kniffligen Balance-Parcours geben.

Drei Pädagoginnen oder Pädagogen aus dem Museums-Team sind vor Ort, um die Kinder mit Spielideen, Impulsen oder Hilfestellung zu unterstützen. „Umsonst & draußen“ findet bei jedem Wetter statt. Familien, Kinder und Jugendliche können spontan vorbeikommen, um einen spannenden Nachmittag auf dem Petrusplatz zu erleben. Es gibt keine Altersbeschränkung für die Teilnahme und das Spielgelände ist barrierefrei.

"'Umsonst & draußen' ist eine Einladung an Kinder und ein Entlastungsangebot für Eltern während der Schulferien", teilt das Museum mit. "Die Nachmittage mit dem kostenfreien Mitmach-Angebot gehören eindeutig zu meinen Lieblingsveranstaltungen unseres Museums im Herzen der Stadt für die Stadt", sagt die stellvertretende Museumsleiterin Birgit Höppl.

Die Termine von „umsonst & draußen“ sind von Dienstag, 9. August, bis Freitag, 12. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr. (AZ)