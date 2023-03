Edwin-Scharff-Museum will Skulpturen wieder beliebter machen

Plus Mit großer Kunst verbinden viele vor allem Gemälde. Skulpturen spielen weniger eine Rolle. Ein Experte erklärt, woran das liegt und warum sich das ändern sollte.

Der gebürtige Neu-Ulmer Edwin Scharff zählte zu den bedeutendsten deutschen Bildhauern seiner Zeit. Die Kunstgattung Skulptur war im 19. Jahrhundert - und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts - hoch angesehen. Sie hat es heute deutlich schwerer, erklärt Helga Gutbrod, Leiterin des Edwin-Scharff-Museums. Wenn es nach ihr geht, sollten sich Skulpturen bald wieder größerer Beliebtheit erfreuen.

Die Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen verbindet spezialisierte und gerade auch bedeutende Museen im gesamten deutschsprachigen Raum – und Helga Gutbrod war in diesem Jahr Gastgeberin der Tagung. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft ist der Bremer Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, Arie Hartog. Hartog und Gutbrod erklären, weshalb Skulpturen heute in der öffentlichen Wahrnehmung weniger wichtig sind als beispielsweise Gemälde.