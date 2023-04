Ehemaliges Kriegsspital: Der markante Klinker-Komplex bekommt einen architektonischen Partner

Plus Die Folgen des Zweiten Weltkriegs waren für das Kriegsspital gravierend. Wie sich jetzt abzeichnet, wird es in den alten Dimensionen wiederhergestellt und um einen Neubau ergänzt.

Auf Spuren der Vergangenheit stießen die Sanierer in diesem Gebäudekomplex auf Schritt und Tritt. Einerseits kaum erstaunlich, war er doch Teil der Bundesfestung auf Neu-Ulmer Seite und ab 1890 Kriegsspital.

Andererseits forderte der Zweite Weltkrieg sein Tribut von dem Komplex an der Memminger Straße, Ecke Turmstraße – mit Folgen, die bei aller Tragik schon wieder ein wenig skurril anmuten. "Obenauf lag bei Kriegsende der Tender einer Lokomotive", hat Architekt Andreas Buchner aus Zeitzeugenberichten erfahren. Die beiden obersten Geschosse, die erst im Zuge der Umwidmung zum Spital draufgekommen sind, waren so zerstört, dass sie nach 1945 wieder abgetragen werden mussten.

Buchner, Mitarbeiter im Architekturbüro F 64 aus Kempten, gehört zu denjenigen, die den fehlenden Teil planerisch nun wieder aufsetzen. Jetzt hat das Büro auch noch den Wettbewerb für den ergänzenden Neubau zur Bahnseite hin gewonnen.

Das Neu-Ulmer Kriegsspital verändert sich

Kommt die Aufsattelung, wird das jetzige Satteldach, das sich rund 70 Jahre als Provisorium gehalten hat, verschwinden. Es wird ersetzt durch einen zweigeschossigen Aufbau mit Fassaden aus Glas unten und Klinker oben, vom historischen Bauteil klar abgesetzt durch einen nutartigen Rücksprung. Das Prinzip, das Neue kenntlich zu machen, werde auch auf die Klinker selbst angewendet. Statt handgestrichen und etwas unregelmäßig würden für die neue Partie industriell hergestellte und somit völlig glatte Klinkersteine verwendet, erläuterte der Architekt.

Dass das bereits öfter angekündigte Vorhaben noch nicht realisiert ist, hängt mit Verzögerungen bei der im Moment noch laufenden Sanierung des Altbestands zusammen, erklärte Buchner. Der Sockelteil des Gebäudes lag teils weit unter Niveau, wie man offenbar erst spät erkannte. Ein umlaufender Graben war mit teils zweifelhaftem, sogar Munition enthaltendem Material verfüllt worden. In Folge wurden die bis zu zwei Meter starken Mauern im unteren Teil feucht. Gänzlich trocken seien sie immer noch nicht.

Der genaue Termin für die Aufstockung, die 40 (Miet-)Wohnungen ergeben werde, steht noch immer nicht fest. "2024 oder 2025", peilt Peter Stubner über den Daumen. Er ist Mitglied der Investorenfamilie Stubner aus Kempten, deren Firma Panescu-Immobilien bereits seit 30 Jahren den Daumen auf dem Areal hat. Vor einigen Jahren sei es gelungen, auch noch den nördlichen Teil davon zu erwerben, der im Moment noch mit einem Flachbau und einer Spielhalle belegt ist.

Der künftigen Bebauung auf diesem Teil galt ein geladener Wettbewerb, den nun F64 ebenfalls für sich entscheiden konnte. Der Siegerentwurf sieht zwei Zeilen vor, die im stumpfen Winkel aufeinanderstoßen, fünf und acht Geschosse hoch und einen Schallschutz zur Bahn hin bildend. Unter dem so auch nach Norden hin räumlich gefassten Innenhof entsteht eine Tiefgarage. In dem Neubaukomplex plant Panescu auf 6000 Quadratmetern die Unterbringung von 55 Wohnungen plus mehrerer Studentenappartements.

Ob Miet- oder Eigentumswohnungen ist Stubner zufolge noch ebenso offen wie der genaue Baubeginn. Der Anstieg der Zinsen in den vergangenen Monaten habe eine Neukalkulation erforderlich gemacht, begründet er die noch wenig konkrete Situation. F64 könnte sich für den Neubau eine Hybridkonstruktion mit hohem Holzanteil vorstellen, deren besserer Klimabilanz wegen, sagte Architekt Buchner. Ob's so kommen werde, sei ebenfalls noch ungeklärt.