Ehepaar Jordan feiert 60. Hochzeitstag: Auf dem Neu-Ulmer Volksfest hat‘s gefunkt

Gudrun und Dieter Jordan aus Neu-Ulm haben am Donnerstag, 30. Januar, ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms dritte Bürgermeisterin Gerlinde Koch besuchte die Eheleute zu diesem besonderen Jubiläum und überbrachte Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke.

Gudrun Jordan ist gebürtige Ulmerin, ihr Mann Dieter stammt aus Koblenz. „Wir haben uns in jungen Jahren auf dem Neu-Ulmer Volksfest kennengelernt“, erzählt der gebürtige Rheinländer, der damals als Soldat in der Kuhberg-Kaserne in Ulm stationiert war. Seine Frau Gudrun berichtet weiter: „Ich war mit meiner Oma dort und Dieter mit einem Freund. Wir haben zusammen ein Bier getrunken und das Eis war schnell gebrochen. Es hat sofort zwischen uns gefunkt.“ Nach ein paar Treffen wurden die beiden ein Paar und im Jahr 1965 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. „Wir haben im Ulmer Münster geheiratet“, erzählt Dieter Jordan. Ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Die Eheleute hatten 27 Jahre lang ein Geschäft für Büro-Elektronik im Hafenbad in Ulm. „Gudruns Vater hatte ein Radiogeschäft in der Ulmer Münz. Später spezialisierte er sich auf Diktiergeräte“, berichtet Dieter Jordan. Da er damals beim Bund Funkgeräte repariert hat und somit viel Erfahrung im Bereich Elektronik mitbrachte, konnte er zusammen mit seiner Frau Gudrun das Geschäft übernehmen. „Dieter hat sich um die Technik gekümmert und ich mich ums Büro“, erzählt die gebürtige Ulmerin. Später zogen sie mit dem Geschäft in größere Räumlichkeiten ins Hafenbad um.

1997 haben die Eheleute das Geschäft sowie ihr Haus in Jungingen verkauft und sind nach Spanien ausgewandert. 14 Jahre lang hat das Ehepaar anschließend in Dénia an der Ostküste Spaniens gelebt. „Das war eine wunderschöne Zeit, die wir nicht missen möchten“, sagt Gudrun Jordan und ihr Mann Dieter berichtet von den Wanderungen und Radtouren, die sie damals gerne unternommen haben.

Als das Heimweh nach ihrem Sohn und den drei Enkelkindern allerdings zu groß wurde, kehrten sie wieder nach Ulm zurück. 2010 zogen die Eheleute dann schließlich über die Donau ins Neu-Ulmer Wiley – und fühlen sich hier rundum wohl.