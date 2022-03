Neu-Ulm

vor 18 Min.

"Heimlicher Bürgermeister Ludwigsfelds": Peter Noll erhält Bundesverdienstkreuz

Plus Altstadtrat Peter Noll aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld wird vom Bundespräsidenten geehrt. Woran er sich gern erinnert und was er heute macht.

Von Inge Pflüger

Am Donnerstag, 17. März, wird er im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Urkunde und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet: Peter Noll, der im Juli dieses Jahres 85 Jahre alt wird und der in seiner aktiven Zeit von vielen Bürgerinnen und Bürgern als "heimlicher Bürgermeister Ludwigsfelds" betitelt wurde.

