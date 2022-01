Ein Fahrstuhlführer sorgt in Neu-Ulm für willkommene Abwechslung

Auch Pannen bringen den prominent besetzten "Liftboy" im Theater Neu-Ulm nicht aus der Ruhe. Und das obwohl sein Job nicht von irdischer Natur ist.

Wer kennt sie nicht, die unzulänglichen Mittel, die einem der Arbeitgeber zur Verfügung stellt? Pleiten, Pech und Pannen verfolgen den stressgeplagten Angestellten durch den schwierigen Alltag. Auch der Liftboy, gespielt von Fred Lobin, kennt diese Probleme. Nur ist sein Job nicht irdischer Natur.

Der "Liftboy" Fred Lobin ist aus dem Tatort bekannt

Sein Auftrag: Die Seelen abholen, um sie ins jenseitige Ober- oder Untergeschoss zu bringen. Das würde er ja, wenn das Management da oben nicht an der Ausstattung und der Wartung der Lifts sparen würde. Und das zu Zeiten höchster Auslastung, wenn mit Kriegen, Klimawandel und Pandemie rund acht Milliarden Seelen als potentielle Zielgruppe anstehen. So ist der Liftboy auf der Bühne des Theaters Neu-Ulm gezwungen, die Wartezeit des Publikums bis zum Update des Lifts zu überbrücken. Mit geistreichem Geplauder, mit absurdem Gequatsche, mit kabarettistischen Gedanken bis in alle Ewigkeit. Darsteller Lobin, vielen Zuschauern durch TV-Charakterrollen aus "Tatort", "Der Landarzt" oder "Notruf Hafenkante" bekannt, nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch seinen Fährmann-Alltag, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft - ohne Lift, nur mit Worten. Aber die reichen aus.

Gewitzt, gewagt und absurd: Warum glauben viele Menschen eher Donald Trump als Ranga Yogeshwar, obwohl alle wissen, dass die Perücke lügt? Warum leitet Maria nicht das Himmelreich, sondern musste sich auf der Karriereleiter hochschlafen? Und begründete sich Jesus rasante Karriere dort oben darauf, dass er ein Mann war? Oder war es einfach nur das Resultat von Vetternwirtschaft? Der Liftboy erklärt es. Auf seine Weise. Und weil er weiß, dass "da oben die Luft immer dümmer wird", wie er sagt.

Theater Neu-Ulm: Hier gibt es die Karten

Nach seinem Rundumschlag über "Die da oben" legt die Autorin Huug van't Hoff ihrem Liftboy auch mahnende Worte an das eigene Publikum in den Mund: "Hashtag sein kein Knallkopp" erklärt er und zitiert fast schon nostalgisch die Parolen aus den 1990er Jahren: "Die Natur braucht uns nicht, sondern wir die Natur", "Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin" oder "...dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann", lauteten damals schon die Sprüche zur Endzeitstimmung. Und auch aktuell sollten die Menschen sich vorsehen, wenn sie im Jenseits eine gesegnete Existenz haben wollen. "Was glaubt ihr, wie die Chefetage da oben reagiert, wenn ihr hier unten auf der Erde ihr Lebenswerk zerstört?"

Nach rund eineinhalb Stunden lautet die Erkenntnis das Abends, dass Bosse, Politiker und Götter nur durch das geformt würden, was ihnen die Gesellschaft zutraue. : Liftboy, der bemerkenswerte Alleinunterhalter Fred Lobin, ist auf der Bühne an der Herrmann-Köhl-Straße zu sehen. Und zwar an den nächsten beiden Wochenenden jeweils freitags und samstags um 20 Uhr sowie sonntags um 18 Uhr. Reservierungen unter Telefon 0731/553412 oder per Mail karten-service@online.

Lesen Sie dazu auch