Ein Griff ins Klo: 26-Jähriger will Drogen hinunterspülen und scheitert

Als der junge Mann die Polizei in Neu-Ulm erblickt, ergreift er die Flucht auf die Toilette eines Spielcasinos. Dort scheitert der Versuch, Drogen hinunterzuspülen.

Im Bereich der Bahnhofstraße in Neu-Ulm ist der Polizei am Donnerstagnachmittag ein 26-Jähriger aufgefallen, der sich - so heißt es im Polizeibericht - "auffällig umschaute". Beim Erblicken der Streife ergriff der junge Mann sofort zu Fuß die Flucht und versteckte sich in einem Spiel-Casino in der Nähe.

Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann in der Casino-Toilette feststellen. Dort soll er versucht haben, eine Plastiktüte mit Cannabis hinunter zu spülen. Dies gelang ihm nicht.

Das Rauschgift wurde durch die Beamten beschlagnahmt und der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung blieb ergebnislos. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)