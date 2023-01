Ein "Happy Place" für Neu-Ulm: Wie Sport-Sohn sich neu erfindet

Plus Nach einem Sturz von einem Baugerüst war Sport-Sohn-Chef Christoph Holbein "mehr tot als lebendig" – aber er überlebte. Und setzt – privat wie beruflich – seitdem auf "Happiness".

Es war ein Freitagmorgen, der sein Leben veränderte: Drei Jahre ist es her, als der damals 52-jährige Christoph Holbein auf der Baustelle des Ulmer Haupthauses den Halt verlor. Und in die Tiefe stürzte. Die Folge: Koma, Knochenbrüche, Intensivstation.