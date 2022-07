Neuer IT-Campus geplant: Ein Hauch von Silicon Valley in Neu-Ulm

Lokal Wo Obdachlose und Studenten ihr Quartier hatten, sollen künftig Kreative aus zukunftsweisenden Branchen arbeiten. Ein Teil des Wileys wird zum "IT-Campus".

Die Zukunft soll auch vor Neu-Ulm nicht Halt machen, deshalb plant die Stadt auf dem Wiley-Gelände einen Hauch von Silicon Valley: Dort, wo derzeit noch Obdachlosenunterkünfte und Studentenbuden stehen, sollen sich auf dem künftig sogenannten "IT-Campus" bald Technologiefirmen niederlassen.