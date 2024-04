Ein "Hüpfburgenland" zieht am Maifeiertag in die alte Gärtnerei in Ludwigsfeld

Nachdem der Ludwigsfelder Wintermarkt ein Erfolg war, steht am 1. Mai die nächste Veranstaltung im Gewächshaus an.

Ein Kinder- und Familientag findet am Mittwoch, 1. Mai, also dem Maifeiertag, in der alten Gärtnerei in Ludwigsfeld am Illerholzweg 9, statt. Unter Beteiligung des Foodtruck-Teams der Illerbuben ist ein "Hüpfburgenland" geplant. Neben diesen aufblasbaren Attraktionen soll unter anderem auch ein Karussell, Entenangeln, Kinderschminken und eine Pfeilwurf-Bude die Kleinen erfreuen.

Am 1. Mai in die alte Gärtnerei Ludwigsfeld

Für die Großen ist ein Weißwurstfrühstück und die Musik der Stadtkapelle Neu-Ulm gedacht. Zudem wird eine Tombola für einen guten Zweck veranstaltet. Los geht es um 10 Uhr, Hüpfburgen, Ausschank und Co schließen um 19 Uhr. (AZ)

