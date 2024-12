Ein Jahr neue Rutschen: Donaubad rechnet mit deutlichem Plus bei Besucherzahl

Vor einem Jahr sind die vier neuen Rutschen im Neu-Ulmer Erlebnisbad an den Start gegangen. Mittlerweile sind fast 1,5 Millionen Menschen die spektakulären Rutschen hinuntergesaust. Genauer gesagt waren es 1,5 Millionen Rutschvorgänge, denn die Besucher des Erlebnisbades können ja mehrmals rutschen – sogar so oft wie sie Lust haben. Die neue Anlage kommt bei den Gästen offenbar sehr gut an. Wie die Donaubad GmbH mitteilte, haben die neuen Rutschen zu einem deutlichen Plus bei den Besucherzahlen geführt.

Das Donaubad in Neu-Ulm verzeichnet ein Plus von etwa 120.000 Gästen

„Mit den neuen Rutschen haben wir genau das erreicht, was wir wollten, nämlich bei der Zielgruppe der Familien mit Kids und bei den Teens wieder deutlich zulegen zu können. Erfreulich ist außerdem, dass auch viele junge Erwachsene und Junggebliebene die Rutschen nutzen“, sagt Sabine Gauß, Geschäftsführerin der Donaubad GmbH. „Mit der neuen Rutschenwelt konnten wir die Besuchszahlen des Erlebnisbades deutlich steigern. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 rechnen wir in diesem Jahr mit einem Plus von rund 120.000 Gästen und damit knapp 40 Prozent mehr Badebesuchern“, so Gauß in einer Pressemitteilung. „Damit haben wir unsere Position als beliebtestes Erlebnisbad der Region nicht nur gefestigt, sondern sogar noch weiter ausgebaut.“

Nach Aussage der Geschäftsführung kann die Erfolgsgeschichte noch weiter fortgeschrieben werden. Denn die Rutschenwelt bietet Platz für insgesamt sechs Rutschen. Die Landebecken für die zwei noch fehlenden Röhren sind bereits vorhanden, Pläne für die zusätzlichen Rutschen liegen schon in der Schublade. Wann diese aber gebaut werden sollen, wollte die Geschäftsführung noch nicht mitteilen.

Zum einjährigen Bestehen der neuen Rutschen bietet das Erlebnisbad eine Aktion für Vereine und andere Teams an. Wer einen Rutschen-Ausflug gewinnen will, findet die Teilnahmebedingungen auf der Homepage des Donaubads. Einsendeschluss ist der 5. Januar. (AZ)