Gerüchteküche brodelt nach Opti-Aus: Who's Perfect hat Ex-Mahler-Bau verlassen

Plus In der Neu-Ulmer Borsigstraße ist die Unsicherheit groß. Nach einer Hängepartie zieht auch Who's Perfect die Reißleine. Die Gerüchteküche um die Zukunft des Standorts brodelt.

Noch hängt bei Möbel-Mieter Who's Perfect im zweiten Obergeschoss ein Schild, das auf eine angebliche Renovierung hinweist. "Wir erneuern unsere Ausstellungsfläche", ist dort zu lesen. Doch von der Homepage des Münchner Händlers ist die Filiale längst verschwunden. Andere werden bald folgen.