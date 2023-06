Autohaus mit Tradition in Ludwigsfeld gibt auf: Das sind die Gründe

Plus Der Autohandel in der Region steht inmitten eines Konzentrationsprozesses: Ein kleinerer Betrieb aus Neu-Ulm hat nun aufgegeben. Das hat aber viele Gründe.

Seit 1957 gibt es das Autohaus Kämmer in Neu-Ulm Ludwigsfeld. Und seit mehr als 60 Jahren war und ist Familie Kämmer der Ansprechpartner für Opel in Neu-Ulm und der Region. Damit ist nun bald Schluss.

Mit dem September des Jahres endet diese Ära, wie Geschäftsführerin Ruth Müller schriftlich bekannt gibt: „Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden war es immer unser höchster Anspruch, ein familiär geführtes, persönliches Autohaus zu bleiben“, erzählt Müller.