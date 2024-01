Ein Neu-Ulmer ist jetzt 103 Jahre alt - und hat noch große Pläne

Georg Vogler ist das jüngste von insgesamt elf Geschwistern. Der 103-Jährige hat noch Träume: Er möchte mit seinen Töchtern noch einmal an den Lago Maggiore.

Georg Vogler aus Neu-Ulm hat am Donnerstag, 11. Januar, seinen 103. Geburtstag gefeiert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger besuchte den Jubilar zu seinem besonderen Ehrentag und überbrachte ihm Blumen, Geschenke und die herzlichsten Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Hier die Stationen eines außergewöhnlich langen Lebens: Georg Vogler ist in Amtzell im Allgäu geboren, wo er auch den Großteil seines Lebens verbracht hat. Als jüngstes von elf Kindern begann er mit 13 Jahren eine Maschinenbaulehre in Weingarten und meldete sich anschließend für den Militärdienst bei der Marine. Während des Krieges war er in der Ostsee im Einsatz. Nach dem Krieg kehrte er nach Amtzell zurück.

Bei der Anmeldung im oberschwäbischen Rathaus lernte der damals 24-Jährige seine spätere Frau Annerose kennen. Im Jahr 1947 läuteten die Hochzeitsglocken. Das Ehepaar bekam gemeinsam drei Töchter.

Der gebürtige Allgäuer hat viele Jahre bei einer Maschinenfabrik in Wangen gearbeitet. Zunächst als Dreher und nach seiner erfolgreich absolvierten Meisterprüfung schließlich auch als Lehrlingsausbilder sowie als Betriebsmeister der mechanischen Abteilung. Eine große Leidenschaft von Georg Vogler war der Gesang. Er war viele Jahre beim Kirchenchor sowie im Männerchor aktiv.

OB Albsteiger aus Neu-Ulm entlockt dem Jubilar Georg Vogler seinen Traum

Nach dem Tod seiner Frau zog Georg Vogler 2012 von Amtzell nach Neu-Ulm zu seiner ältesten Tochter. Georg Vogler fühlt sich hier sehr wohl. Wenn es das Wetter zulässt, geht der Jubilar, gerne spazieren. „Man muss sich ja fit halten“, erklärt der Jubilar.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger pflichtet ihm bei, dass das auch deutlich Wirkung zeige und man ihm sein Alter wirklich nicht ansehe. Und auch für die geistige Fitness wird gesorgt: mit einer täglichen Runde des Kartenspiels „Patience“ sowie Gesellschaftsspielen. Sein Ziel für 2024: „Ich möchte mit meinen Töchtern noch einmal an den Lago Maggiore.“ Georg Vogler hat zwei Enkel und einen Urenkel. (AZ)