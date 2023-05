Evangelische Kirche in Pfuhl bekommt ein neues Kreuz

Plus Die Museumsfreunde Pfuhl haben der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen ein Kreuz gespendet, das ein Geheimnis in sich birgt.

An der grauen Südmauer des ehemaligen alten Friedhofs wurde im Kirchgarten der St. Ulrichskirche ein eisernes historisches Grabkreuz aufgestellt, das jüngst die „Museumsfreunde Pfuhl“ der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen gespendet haben.

Das Kreuz stand dort von etwa 1810 bis zur Auflösung des Friedhofs im Jahr 1846. Damals diente eine umfriedete Fläche um die St. Ulrichskirche als Friedhof. Laut Pfarrerin Katja Baumann, weiß man allerdings nicht, zu wessen Grabstelle das Kreuz anno dazumal gehört hatte.