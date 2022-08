Ein Pirat im Neu-Ulmer Stadtrat: Benjamin Gasser rückt nach

Silke Sommerfeldt scheidet aus privaten Gründen aus dem Neu-Ulmer Stadtrat aus. Das ist ihr Nachfolger.

Mit Benjamin Gasser sitzt nun ein Pirat im Neu-Ulmer Stadtrat. Der 44-Jährige rückte jüngst für FWG-Rätin Silke Sommerfeldt nach, die aus privaten Gründen ihr Mandat abgab. FWG und Piraten waren bei der Stadtratswahl 2020 mit einer gemeinsamen Liste angetreten, Gasser hatte das sechstbeste Ergebnis erzielt und ist nun an der Reihe, weil auch die fünftplatzierte Birgit Wagner aus privaten Gründen das Stadtratsamt ablehnte.

Benjamin Gasser von der Piraten-Partei sitzt jetzt im Stadtrat Neu-Ulm

Gasser sagt: "Ich freue mich sehr darauf, eine frische piratige Brise in die Fraktion und den ganzen Stadtrat bringen zu dürfen!" Dort ist er nun Teil der FWG-Fraktion. Beruflich ist Gasser als Geschäftsführer aktiv, ihm gehört die E-Kart-Bahn Ecodrom. Bürgerschaftliches Engagement liege ihm sehr am Herzen: "Wer etwas bewegen will, muss vor allem sich selbst bewegen." Der neue Stadtrat ist auch im Vorstand des Neu-Ulmer Citymarketings win und der Aidshilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau aktiv, außerdem ist er Mitglied der IHK-Regionalversammlung Neu-Ulm.

Die Freien Wähler begrüßen den Einzug Gassers in den Stadtrat und ihre Fraktion. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt Fraktionsvorsitzender Roland Prießnitz: "Schon im Wahlkampf zogen FWG und Piraten bei den Kernthemen Bürgerbeteiligung, Klimaschutz und Mobilität am gleichen Strang." Der Vereinsvorsitzende Andreas Schuler ergänzt: "Außerdem erhoffen wir uns einen Schub bei der Digitalisierung!" (fwo)