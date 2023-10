Junger Singer-Songwriter schreibt einen Song für Neu-Ulm

Plus Jens Blockwitz hat auf Bitten des Stadtrats einen eigenen Song für Neu-Ulm komponiert. Im Rahmen eines Songwriter-Konzerts wird er erstmalig zu hören sein.

Neu-Ulm hat Vibes. Echt? Zumindest hat die Stadt bald einen eigenen Song, der am 18. November vorgestellt wird. Für das Event können sich noch junge Singer-Songwriter bewerben - und den brandneuen Neu-Ulm-Song, den Jens Blockwitz komponierte, sollen bald auch Schulklassen lernen, damit er bei Festen und Feiern aufgeführt werden kann.

Eigentlich hatte er einen Potsdam-Song auf Ulm und Neu-Ulm umgeschrieben und quasi nebenbei bei einer Sitzung vorgestellt, erzählt der stellvertretende Musikschulleiter Jens Blockwitz. Die Stadt Neu-Ulm sprang auf die Idee an, wollte aber einen ganz eigenen und nur auf Neu-Ulm bezogenen Song. Blockwitz komponierte ihn unter Beteiligung mehrerer erfahrenen Sängerinnen der Musikschule und der Songwriterin Corinna Schneider. Der Song - musikalisch ein Mix aus Pop, Blues und Rap - ist jetzt fertig. Eine zwölfköpfige Band probt ihn bereits, mithilfe von Sponsoren wurden T-Shirts mit dem bunten Song-Logo "Hey Neu-Ulm" produziert.