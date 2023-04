Ein Teil der Grünanlage im Baugebiet Wiley-Nord 2 bleibt erhalten

Plus Der Neu-Ulmer Ausschuss stimmt für einen Kompromiss beim Baugebiet im Wiley. Somit werden weniger Häuser gebaut, dennoch müssen 18 Bäume gefällt werden.

Die Grünfläche zwischen Bradleystraße, Riedstraße und Curd-Jürgens-Straße in Neu-Ulm soll erhalten bleiben: Das war das Ziel von Anwohnerinnen und Anwohnern, für das sie sich intensiv und über viele Monate hinweg eingesetzt haben. Mit ihrer Petition, die sie dazu bei der Stadt Neu-Ulm eingereicht haben, sind sie letztlich gescheitert. Denn das Areal nördlich der Europastraße wird bebaut. Allerdings nicht so umfangreich, wie ursprünglich geplant.

Nach vielen Diskussionen, etwa bei einer Informationsveranstaltung in der alten FH, etlichen Gesprächen zwischen Anliegern, Stadträten und Fachleuten der Verwaltung sowie Anträgen aus mehreren Fraktionen steht nun ein Kompromiss. Der zwischen Vorfeld und Wiley gelegene Park muss teilweise weichen. Ein Teil der Grünfläche bleibt allerdings erhalten, und zwar im nördlichen Bereich des Areals.