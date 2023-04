Ein Verletzter und Stau nach Unfall auf B10 mit mehreren Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall auf der B10 hatte weitreichende Folgen. Es bildete sich ein massiver Stau. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der B10 in Neu-Ulm ist ein Autofahrer verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sowie viel Stau.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.27 Uhr auf der Europastraße in Fahrtrichtung Nersingen, kurz nach der Kreuzung zur Memminger Straße. Weil im Verkehr viel los war, musste das vorderste von drei Fahrzeugen abbremsen. Auch ein nachfolgendes Auto bremste deshalb. Der Fahrer des dritten Wagens aber übersah das und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Der Aufprall war laut Polizei so stark, dass der mittlere Wagen auf das vorderste Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Der Fahrer des vordersten Fahrzeugs wurde leicht an der Hand verletzt. Im Feierabendverkehr bildete sich ein hoher Rückstau im Bereich der Europastraße, der nach Polizeiangaben bis weit auf die B10 im Bereich der Ausfahrt Neu-Ulm bemerkbar war. Die Unfallstelle wurde gegen 19.15 Uhr geräumt. (AZ)