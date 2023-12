Ein wackliger Tisch lockt Passanten in die Putte

Dieser Tisch vibriert, wenn sich Betrachter nähern. Die Neu-Ulmer Putte zeigt aktuell dieses Werk des Südkoreaners Kang Eungbok. Darum geht es dem Künstler dabei.

Fällt es oder fällt es nicht? Das umgekippte Weinglas zittert heftig und tanzt direkt an der Tischkante. Die einst fein gedeckte Tafel vibriert heftig. Teller, Besteck, Gläser, Servietten sind schon reichlich durcheinandergeraten. Die Installation von Kang Eungbok schwankt zwischen Chaos und akkurater Tischetikette und lässt den Betrachter unruhig werden. Wer kann schon so einfach dabei zuschauen, wie Geschirr auf dem Boden zerschellt?

Unruhe - "unrest" - darum geht es in der aktuellen Ausstellung "Unrest Noises" in der Neu-Ulmer Putte. Der Projektraum für aktuelle Kunst zeigt derzeit zwei Werke, die auf ihre ganz eigene Art gesellschaftliche Annahmen in Frage stellen. "Unrest Noises" ist der zweite Teil des Jahresthemas "Shifts & Shakes", in dem es um die vielen Verwerfungen und Erschütterungen gehen soll, mit denen sich unsere Welt aktuell konfrontiert sieht.

Ein wackliger Tisch lockt Passanten in der Ausstellung

Erschütterungen sind auch im wörtlichen Sinn Teil des Werks von Kang Eungbok, welches als Blickfang durch das Schaufenster für Passantinnen und Passanten weithin sichtbar ist. Die Installation trägt den Titel "Für alle, aber ohne Sitzplätze". In der Ausgangsform ist das Werk ein ordentlich gedeckter Tisch - festlich, aber auch ein bisschen bieder mit goldumrandeten Tellern und akkurat zu Bischofsmützen gefalteten Stoffservietten. Inbegriff des gutbürgerlichen Lebens sozusagen. Mit der Ordnung ist es aber schnell vorbei. Kommt der erste Betrachter dem Tisch zu nahe, wird die Vibration ausgelöst: Der ganze Tisch wackelt, die Gedecke geraten durcheinander, Besteck fällt klappernd zu Boden.

Kang Eungbok durchbricht den Status Quo. Sein Werk hinterfragt somit auch das, was wir für gegeben erachten. Der südkoreanische Künstler, der zuerst Malerei in Seoul studierte und anschließend Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, hat sich bewusst für einen nach westlichen Vorstellungen gedeckten Tisch entschieden.

Im Kontext der Weihnachtszeit, in der sich weltweit Familien an solch fein hergerichteten Tischen versammeln, könne man in Kang Eungboks Werk zusätzliche Aspekte entdecken, findet Michael Schlecht vom Kuratorenteam der Putte. Schließlich gehören Zankereien unterm Tannenbaum genauso zu den Feiertagen wie Kerzen und Plätzchen.

Was für Ausstellungsmacher Michael Schlecht das Tüpfelchen auf dem i gewesen wäre: Wenn die Vibration des Tisches auch von den vorbeilaufenden Menschen vor der Putte hätte ausgelöst werden können. Das sei technisch allerdings nicht so leicht umsetzbar gewesen. Doch wenn der Tisch drinnen erzittert, habe er trotzdem schon den ein oder anderen Passanten in die Ausstellung gelockt.

Veneta Androva thematisiert Diskriminierungserfahrungen

Ein Gefühl von "unrest" beziehungsweise Unruhe erzeugt auch Veneta Androva mit ihrem Film "Stretch & Release" (2021). Der etwa zehnminütige Clip läuft in Dauerschleife und erzählt nacheinander Erlebnisse der Künstlerin, die in Bulgariens Hauptstadt Sofia geboren ist und in Deutschland lebt. Es geht dabei um Alltagsrassismus und Sexismus. Veneta Androva lässt die animierte Figur zum Beispiel von einem großen Geschäftsessen erzählen, bei dem sie von einer Frau gut gemeinte Ratschläge erhielt, welche Gabel für welchen Gang genutzt wird, aber auch von Kontrolleuren, die ihre bulgarischen Ausweisdokumente nicht akzeptieren wollten. Es sind keine justiziablen Vorfälle, sondern solche, bei denen Menschen, die keine eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung machen, öfter mal sagen: "Hab dich nicht so."

Wer sich Veneta Androvas Clip dann allerdings einige Minuten angeschaut hat, wird feststellen: Es ist die schiere Masse solcher Erlebnisse, die frustriert - wie die kleine Melodie, die das animierte Geschöpf zwischen den Erzählungen pfeift. Anfangs nimmt man sie kaum wahr, doch dank penetranter Wiederholung kann sie für den Zuhörer schnell lästig werden. Für die Künstlerin hat das Reproduzieren ihrer Erlebnisse auf diese bunte, poppige Art und Weise auch mit Emanzipation und Selbstbehauptung zu tun.