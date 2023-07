Einbrecher in einer Pfuhler Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Erdgeschossfenster in eine Gaststätte in der Holzstraße in Pfuhl eingestiegen. Der Einbrecher durchsuchte die Räume der Gaststätte. Dazu brach er noch weitere Türen im Inneren auf. Ein genauer Diebstahlsschaden ist bislang noch nicht bekannt. Er beläuft sich aber nach ersten Erkenntnissen auf einen dreistelligen Eurobereich. Nach dem Einbruch konnte der Täter unerkannt fliehen. Der Sachschaden wird auf mindestens 6.500,- Euro beziffert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/80130 zu melden. (AZ)