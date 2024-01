Einbrecher machen in Neu-Ulm Beute im fünfstelligen Bereich

Ein Einbruch erfolgte wohl in den Weihnachtsferien. Der Beuteschaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße "Illerbrücke" in Neu-Ulm ist ein Beuteschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Wann sich die Tat genau ereignete, ist unklar. Sie soll sich in den Weihnachtsferien zugetragen haben.

Die Bewohner der Wohnung in einem Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus seien im Urlaub gewesen. Über einen Balkon gelangten die bislang unbekannten Täter in das erste Obergeschoss und hebelten dort ein Fenster auf. In der Wohnung wurden Markenkleidung, Schmuck und Mobiltelefone gestohlen. Durch das Aufhebeln des Fensters entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen genommen. (AZ)