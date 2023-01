Einbrecher verwüsten Räume der Wasserwacht und werfen Autoscheibe ein

Gestohlen wurde wenig, doch der Schaden bei der Wasserwacht und beim Bayerischen Roten Kreuz in Neu-Ulm ist groß. Haben Ehrenamtliche die Täter gestört?

Unbekannte sind am Freitagabend in die Räume der Wasserwacht in der BRK-Zentrale im Neu-Ulmer Pfaffenweg eingebrochen. Mehrere Türen wurden aufgebrochen und Schränke durchwühlt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Auch ein Fahrzeug des BRK-Fahrdiensts wurde beschädigt. "Das nervt kolossal", sagt Stefan Kast, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes Neu-Ulm.

Die Wasserwacht nutzt Räume im Untergeschoss des BRK-Verwaltungsgebäudes, dort drangen die Unbekannten am Freitagabend zwischen 18 und 21.15 Uhr ein. Mehrere Schränke wurden geöffnet und durchsucht, im Treppenhaus wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen – allerdings ohne Erfolg, berichtet Kast. Eine Mitarbeiterin störte die Täterinnen oder Täter wohl, teilt die Polizei mit. Die Ehrenamtlichen waren beim Spiel der Ulmer Basketballer in der Ratiopharm-Arena eingesetzt und kehrten gegen 21.15 Uhr zurück. Geschäftsführer Kast berichtet, dass ihnen gleich das Fehlen des Zigarettenautomaten aufgefallen sei. Kurz darauf wurde klar, dass die Kriminellen diesen aus dem Treppenhaus nach unten gebracht hatten, um ihn dort aufzubrechen. "Es ist eine enorme Verwüstung", sagt Kast.

Frust bei BRK und Wasserwacht: Einbrecher richten Verwüstung an

Im Hof wurde die Scheibe eines Autos des BRK-Fahrdiensts mit einem Stein eingeworfen. Es handelt sich nach Kasts Angaben um eine kleine Scheibe beim Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Man hätte durch dieses weder ins Auto einsteigen, noch etwas herausnehmen können, meint Kast. Der Einbruch sei unglaublich ärgerlich, vor allem wegen des materiellen Schadens. Gestohlen wurde wenig, der Geschäftsführer nennt eine alte Spielkonsole. Die Polizei beziffert den Diebstahlschaden auf rund 400 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0731/8013-0. (mase)