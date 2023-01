Neu-Ulm

Einbruch in Kindergarten im Wiley: Polizei sucht Zeugen

Im Wiley in Neu-Ulm wurde in einen Kindergarten eingebrochen.

Über ein Fenster gelangten bislang Unbekannte in einen Kindergarten in Neu-Ulm und richteten dort Schaden an. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen und Zeuginnen.

In einen Neu-Ulmer Kindergarten in der Wileystraße ist in der Nacht vom 29. auf 30. Dezember 2022 eingebrochen worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Die bislang unbekannten Täter oder Täterinnen schlugen zunächst die Scheibe eines Fensters ein, um es danach öffnen zu können. So gelangten sie ins Gebäude. Dort wurden mehrere Möbelstücke angegangen und durchsucht. Der genaue Beuteschaden lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht beziffern, der Sachschaden wird auf circa 1300 Euro geschätzt. Neben dem besagten Fenster wurden im Gebäude diverse Gegenstände stark beschädigt. Eine Erstaufnahme mitsamt einer Spurensicherung am Tatort wurden durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm durchgeführt. Zeugen und Zeuginnen, die im Zeitraum von Donnerstag, 29. Dezember, 19 Uhr, bis Freitag, 30. Dezember, 11.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

