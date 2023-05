Einbruch in Mehrfamilienhaus in Pfuhl: Täter wird von Alarmanlage gestört

In Pfuhl wird in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter aber wird von einer Alarmanlage gestört. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Täter.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen worden. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist derzeit wohl noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, erfolgte der Einbruch am späten Samstagabend gegen 22 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gewaltsam eine Terrassentüre auf und gelangte so in eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Dort wurde eine in der Wohnung installierte Alarmanlage ausgelöst und der Täter damit gestört. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung.

Bislang konnten die Ermittler nach eigenen Angaben noch keinen Entwendungsschaden feststellen. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)