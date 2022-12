Einbruch in Neu-Ulmer Kiosk: 60 Kilo Schweinefleisch gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch am Neu-Ulmer Biberkopfweg. Die Diebe haben 60 Kilogramm Schweinefleisch gestohlen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einen Kioskwagen im Neu-Ulmer Biberkopfweg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die um den Kioskwagen liegende Außenplane zerschnitten und der Rollladen der Warenausgabe beschädigt, um in das Innere des Kioskwagens zu gelangen.

60 Kilo Schweinefleisch in Höhe von 500 Euro ist die Beute des Bruchs in Neu-Ulm

Es wurden nach Polizeiangaben diverse Lebensmittel, unter anderem 60 Kilo Schweinefleisch in Höhe von 500 Euro entwendet. Der Sachschaden am Kioskwagen beläuft sich auf eine niedere vierstellige Summe. Zeugen, welche sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.