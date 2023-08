Einbruch in Pfuhl: Kellerabteile aufgebrochen und Fahrrad gestohlen

Ein etwas merkwürdiger Einbruch samt Diebstahl hat sich in Pfuhl ereignet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen worden. Aus einem der Kellerabteile wurde ein Pedelec entnommen. Das Fahrrad wurde jedoch vom Besitzer an anderer Stelle im Haus wieder aufgefunden. Er sperrte es daraufhin wieder in seinem Kellerabteil ein. Am Sonntagabend meldete sich derselbe Fahrradbesitzer bei der Polizei, dass sein Kellerabteil nochmals aufgebrochen wurde und diesmal sein schwarzes Focus-Pedelec gestohlen wurde. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in der Sache auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)