Einbruch in Speiselokal in Offenhausen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in Offenhausen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Der entstandene Sachschaden ist "nicht unerheblich".

In ein Speiselokal im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Gestohlen wurde nach Polizeiangaben ein Smartphone. Der entstandene Sachschaden sei "nicht unerheblich", so die Ermittler.

Demnach verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zugang zum Gebäudeinneren, indem er ein Fenster aufhebelte. Zunächst versuchte er einen Zigarettenautomaten im Untergeschoss gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Mehr Erfolg hatte der Täter in den Büroräumlichkeiten. Dort fand er ein Smartphone, das er entwendete. Dessen Wert wird auf eine hohe dreistellige Summe geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden, der sich nach erster Einschätzung auf 1000 Euro belaufen dürfte.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei leitet die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sich in der Nacht von 12. auf 13. November in der Augsburger Straße in Neu-Ulm, Bereich Offenhausen, aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)