Einbruch in Wohnhaus in Pfuhl: Dieb macht Beute trotz Alarmanlage

In ein Haus ist am Dienstagabend in Pfuhl eingebrochen worden.

In Pfuhl am Kapellenberg ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht gefasst werden.

In ein Einfamilienhaus im Narzissenweg im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist am Dienstagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde Bargeld gestohlen. Der Einbrecher konnte flüchten. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich in den frühen Abendstunden zunächst Zugang zum Grundstück, indem er eine Gartentüre aus der Verankerung hob. Einen Stein, der er aus einem Blumenkübel im Garten nahm, schleuderte er anschließend in die Scheibe der Terrassentüre im Erdgeschoss. Über dieses circa faustgroße Einschlagloch konnte der Unbekannte den Türgriff erreichen und öffnete so die Türe. Einbruch in Pfuhl: Nachbar bemerkt Dieb beim Verlassen des Grundstücks Kurz nachdem er das Haus betreten hatte, wurde die Alarmanlage durch einen Bewegungsmelder aktiviert. Der Täter flüchtete daraufhin. Ein aufmerksamer Nachbar konnte ihn beim Verlassen des Grundstücks beobachten. Er verständigte die Polizei. Dennoch hatte der Täter scheinbar ausreichend Zeit, die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Er entwendete Bargeld. Trotz einer nach Polizeiangaben "sofort eingeleiteten Fahndung" konnte der zu Fuß flüchtende Einbrecher nicht ergriffen werden. Zeugen, die am Dienstag, im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr Verdächtiges in Tatortnähe bemerkt haben, insbesondere hinsichtlich einer dunkel gekleideten Person, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 in Verbindung zu setzen. (AZ)

