Einbruch zu "untypischer" Uhrzeit in Burlafingen: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Räume und Möbelstücke wurden bei dem Einbruch in Burlafingen durchsucht. Die Polizei kann die Tatzeit eingrenzen. Die Ermittler bitten um Hinweise.

In ein Wohnhaus im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist am Donnerstagvormittag eingebrochen worden. Ob in dem Anwesen in der Bogenholzstraße etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Als "eher untpyisch" bezeichnet die Polizei in ihrem Bericht die Tatzeit. Der Einbruch in das Zweifamilienhaus konnte zwischenzeitlich auf zwischen 9 und 10 Uhr eingegrenzt werden. In diesem Zeitfenster verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zum Wohnhaus, indem sie zunächst eine Terrassentüre aufhebelten.

Im Anschluss wurden mehreren Räume sowie diverse Möbelstücke durchsucht. Zu den entwendeten Gegenständen konnte der Geschädigte bislang noch keine Angaben machen, heißt es. Der Sachschaden an der Terrassentüre wird auf 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen übernommen. Spuren wurden gesichert. Zeugen, die am Donnerstagmorgen, aber auch in den Vortagen ungewöhnliche Beobachtungen in der Bogenholzstraße machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Polizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)