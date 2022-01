Neu-Ulm

vor 47 Min.

Eine ehemaliger Pfarrer schafft Urnen aus dem Herz der Bäume

Plus Der ehemalige Pfarrer Martin Mayer schafft jetzt in Ulm Kunstwerke aus Holz.

Von Dagmar Hub

"Zwischen Krippe und Grab - fürchte dich nicht!" wird eine Ausstellung mit Werken Martin Mayers heißen, die ab 13. Februar in der Neu-Ulmer Friedenskirche zu sehen ist. In seinen Holzarbeiten lässt sich der aus dem Illertal stammende Künstler Martin Mayer, der seine Werkstatt im Ulmer Stadtteil Grimmelfingen hat, auf Ängste und Nöte ein: "Es geht ans Eingemachte", sagt Mayer dazu. "Krippe ist okay, aber Grab? Aber in der Bibel standen an beidem Engel."

