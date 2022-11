Eine Fichte aus Reutti ist der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz

13 Meter hoch, 25 Jahre alt: Aus einem Privatgarten in Reutti kommt der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Bald steigt dort der Weihnachtsmarkt.

Auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz ist am Montagvormittag der Weihnachtsbaum von Mitarbeitern des Baubetriebshofes errichtet worden. Die gut 13 Meter hohe Fichte stammt aus einem Privatgarten in Reutti und ist gut 25 Jahre alt. In den kommenden Tagen wird die Fichte noch mit Lichterketten weihnachtlich geschmückt.

Zum Start des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts am Freitag, 25. November, erstrahlt der Baum erstmals in weihnachtlichem Glanz. Die Aufbauarbeiten für den Markt beginnen am kommenden Samstag, 19. November.

Vergangene Woche wurde der Weihnachtsbaum auf dem Ulmer Münsterplatz aufgestellt. Nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung handelt es sich dabei um eine circa 70 Jahre alte, 17 Meter hohe Serbische Fichte, die nahe der Schönstattkapelle zwischen Söflingen und Harthausen stand. Am Montag, 21. November, beginnt vor dem höchsten Kirchturm der Welt der Weihnachtsmarkt. (AZ)