Neu-Ulm: Eine Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Burlafingen und Steinheim

Neu-Ulm

Eine Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Burlafingen und Steinheim

Ein Autofahrer war kurz abgelenkt und schon war es passiert. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 37-Jährigen.
    Zwischen Burlafingen und Steinheim kam es zu einem Unfall. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Steinheim ist eine 45-Jährige leicht verletzt worden. Zudem entstand nach Polizeiangaben von mehr als 10.000 Euro.

    Wie die Ermittler am Montag mitteilen, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw einem vorausfahrenden Pkw auf der Kreisstraße NU6 hinten auf. Beide Fahrzeuge fuhren auf der Ortsverbindungsstraße von Burlafingen kommend in Richtung Steinheim. Nach ersten Erkenntnissen war der mutmaßliche Unfallverursacher kurz abgelenkt und nahm nicht wahr, dass das Fahrzeug vor ihm die Geschwindigkeit reduzierte.

    Durch den Anstoß verletzte sich eine 45-jährige Fahrzeuginsassin, die auf der Rückbank des vorausfahrenden Pkw saß, leicht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg nahm den Unfall auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

