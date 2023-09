Einer Ikone ganz nah: "Allein mit Audrey Hepburn" am Theater Neu-Ulm

Audrey Hepburn im kleinen Schwarzen und mit Zigarettenspitze am Mundwinkel: So kennt man sie bis heute. Das neue Stück am Theater Neu-Ulm will dem Hollywoodstar näher kommen und blickt hinter diese Fassade.

Davon hat wohl manch ein Kinobesucher geträumt: "En suite - Allein mit Audrey Hepburn" zu sein. Die Hollywood-Ikone, 2006 posthum zur schönsten Frau aller Zeiten gewählt, war in ihrer rehkitzhaften Zartheit und Eleganz der Traum vieler. Der Titel von Sigrid Behrends' Audrey Hepburn-Monolog greift die Sehnsucht auf, dem Mythos selbst nahezukommen. Wer war Audrey Hepburn wirklich? Im Theater Neu-Ulm ist der Monolog mit Tanz- und Gesangseinlagen jetzt mit der beeindruckenden Daniela Michel zu sehen.

Es ist der Blick zurück auf ihr Leben aus der Sicht der 1993 verstorbenen Schauspielikone Audrey Hepburn selbst - im fast brechtisch unterlegten Tenor, dass nichts fehlen kann, wenn man selbst fehlt. Der Tod löscht die brennenden Bedürfnisse - das physische und das psychische Niesattsein, eingeprägt in den Hungerjahren um das Ende des Zweiten Weltkrieges herum, von dem Daniela Michel die Schauspielerin erzählen lässt. Audrey Hepburn war eine der bis heute sechs Frauen, die alle vier großen Schauspiel-Preise - den Oscar, den Grammy, den Tony Award und den Emmy - gewannen. Das unsterbliche Bild, das in den Köpfen der Menschen von Audrey Hepburn einzementiert ist, und das auch während des Stückes an der Wand der Bühne des Neu-Ulmer Theaters hängt, ist jenes der zerbrechlichen Ikone in der Rolle der Holly Golightly im 1961 in die Kinos gekommenen romantischen Film "Frühstück bei Tiffany": die extrem schmalen Schultern, die großen Augen, in denen Melancholie und etwas vom "süßen Fratz" zugleich liegen, die lange Zigarettenspitze.

Wer war Audrey Hepburn wirklich?

Daniela Michel nähert sich der Frau hinter der von Millionen bewunderten bezaubernden elfenhaften Haut - dem einstigen Kind, das mit sechs Wochen wiederbelebt werden musste, als es schwer an Keuchhusten erkrankte, dem unterernährten, ständig hungrigen Kind der Besatzungszeit in den Niederlanden, wo ihre Mutter mit den drei Kindern lebte; der Vater hatte die Familie früh verlassen. Erzählte von dem jungen Mädchen, das seinen Traum von der Karriere als Tänzerin aufgeben musste, weil die Mangelernährung ihr Muskelwachstum beeinträchtigt hatte - und der von der Schriftstellerin Colette entdeckten Broadway- und Hollywood-Größe, die privat doch immer davon träumte, einfach glücklich verheiratet und Mutter zu sein. Anrührend und melancholisch berichtet Daniela Michel von den aufgelösten Verlobungen und den beiden gescheiterten Ehen der Stilikone, von den Fehl- und Totgeburten und vom Glück über die beiden Söhne Sean und Luca, vom kämpferischen Ich des "stählernen Schmetterlings" Audrey Hepburns, um das noch heute - 30 Jahre nach ihrem frühen Tod - gerätselt wird. Sie erinnert an das UNICEF-Engagement der Schauspielerin, von ihrer letzten großen Liebe und vom Tod kurz nach einer Krebsdiagnose.

Stark ist, wie Daniela Michel der rätselhaften Ikone Leben einhaucht - und dazwischen die unvergänglichen und so konträren Hepburn-Songs "I would have danced all night" und "Moon River" interpretiert. "En suite" meint begrifflich ein Badezimmer, das mit einem Schlafzimmer verbunden ist. Dort, wo der Mensch nicht in eine Rolle schlüpfen muss. Sympathisch ist das, und nah.

Info: Weitere Aufführungen an den kommenden Wochenenden bis zum 8. Oktober jeweils von Freitag bis Sonntag.